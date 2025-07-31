Напольное покрытие обновят в спортивном зале комплекса «Космос» в Подольске

В спортивном зале школы олимпийского резерва «Космос» Дворца культуры «Октябрь» ремонтируют напольное покрытие. Модернизация направлена на повышение уровня комфорта и безопасности во время тренировок и соревнований.

Объект имеет большое значение для спортивной жизни округа. Здесь регулярно проводят общегородские мероприятия, в том числе игры Подольской школьной лиги по баскетболу. Ремонт проходит благодаря поддержке администрации округа и комитета по физической культуре и спорту.

Во второй половине 2025 года в нескольких учреждениях запланированы работы по ремонту пола, установке ограждений, тепловых пунктов, закупке формы, оборудования для маломобильных групп. Об этом рассказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.