Напольное покрытие обновили еще в 2 тысячах подъездов Подмосковья | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 17:28 Напольное покрытие обновили еще в 2 тысячах подъездов Подмосковья ГУСТ МО

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Коммунальные службы Подмосковья отремонтироваи полы более чем в двух тысячах подъездах с января. Они также привели в порядок ступени и лестницы.

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, требования к состоянию напольного покрытия устанавливают правила и нормы технической эксплуатации жилфонда. Содержать подъезды в чистоте должны управляющие компании.

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«Например, в городском округе Красногорск проведены работы в доме № 15 на Романовской улице в деревне Глухово, в рабочем поселке Нахабино на улице Красноармейской в доме № 4А, в селе Николо-Урюпино на улице полковника Глазунова в доме № 3. В самом Красногорске УК выполнили задачи на Павшинском бульваре в доме № 7 и на Спасской улице в домах № 4, № 12», — рассказали в ведомстве.

Сообщить о повреждениях полов, лестниц и ступеней жители могут чеез портал ЕДС или по телефону 122*4.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время — улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

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