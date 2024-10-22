Написанную в 1941 году записку воина передали родственникам в Воскресенске

Активисты проекта «Алексей, Алешенька, сынок» передали предсмертную записку красноармейца Михаила Яснова родному племяннику — Геннадию Мишину. Уроженец поселка Барановское погиб в 1941 году во время наступательного боя и похоронен в братской могиле в деревне Лелимово Смоленской области.

В Смоленской области шли ожесточенные бои за Духовщину, поэтому Михаил решить написать записку своей матери.

«Люди не должны забывать о своем прошлом. Они должны знать в лицо своих героев. У каждого в семье есть человек, который мог погибнуть, не вернуться с войны», — сказал участник международного архивно-исследовательского проекта «Алексей, Алешенька, сынок» Матвей Алябьев.

Руководит проектом учитель истории Константин Тимченко. Он вместе с учениками работает в архивах и на основе документальной кинохроники, фотографий и писем передает документы родственникам.

«Мы чувствуем глубокое моральное удовлетворение и прилив сил от тех эмоций, которые получают родственники. Очень часто такие встречи, во время которых мы передаем документы, фронтовые фотографии, записи голосов, во многих случаях люди плачут — это искренние слезы», — поделился руководитель международного архивно-исследовательского проекта «Алексей, Алешенька, сынок» Константин Тимченко.

За 10 лет существования проекта передали более 90 фотографий родным. В этом заслуга детей, которые участвуют в проекте не для галочки.

«Было два дедушки. Один из них пропал без вести, а второй прошел три войны. Я каждый раз жду, когда передаю фотографии, что кто-нибудь сделает такой подарок для меня. Для меня это будет лучшим подарком в жизни», — рассказала участница международного архивно-исследовательского проекта «Алексей, Алёшенька, сынок» Варвара Алешина.

Родственникам Михаила Яснова также передали медаль «Шагнувши в бессмертие», а учащиеся Воскресенской кадетской школы привезли землю с братской могилы, где захоронен солдат.

«Было очень здорово, словами не описать. Такое большое мероприятие. На таком мероприятии я давно не был. Детям и внукам будем говорить об этом всегда», — поделился племянник красноармейца Михаила Яснова Геннадий Мишин.

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