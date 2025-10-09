Напавший на полицейского мужчина предстанет перед судом в Щелкове

Щелковская городская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего гражданина соседнего государства. Он обвиняется в хулиганстве и применении насилия к представителю власти.

Следствие установило, что противоправный инцидент произошел 1 сентября около ТЦ на Пролетарском проспекте. Обвиняемый вместе с соучастником проигнорировали требования полицейского, который совершал патрулирование территорий. После они напали на правоохранители и нанесли ему несколько ударов по лицу и телу.

Подозреваемый был задержан и находится под стражей. Его дело направили в Щелковский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении второго фигуранта преступления выделили отдельное производство.