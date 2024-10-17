Напавшего с ножом на прохожего задержали в Одинцове

Подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который напал с ножом на прохожего в Одинцове. Пострадавшего, лежащего на земле во дворе одного из жилых домов, правоохранители увидели во время вечернего патрулирования улиц.

Выяснилось, что мужчина шел домой, когда внезапно на него налетел незнакомец и ударил ножом, а потом убежал, оставив раненого истекать кровью.

Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали нападавшего. Им оказался 55-летний уроженец Орловской области, ранее судимый за кражу. Проводится проверка.

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