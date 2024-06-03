Нападающий хоккейного клуба «Металлург» привезет Кубок Гагарина в Балашиху

пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Нападающий «Металлурга» Денис Зернов в июле привезет главный трофей Континентальной хоккейной лиги в Балашиху. Кубок Гагарина назван в честь первого космонавта Земли.

Автором кубка стал Владимир Майзель, член Союза художников. Кубок весит 19 килограммов. Его сделали из серебра 925 пробы и покрыли позолотой снаружи. На лицевой стороне выгравировали фото Юрия Гагарина в скафандре, а на другой изображен хоккеист. Общая высота кубка — 84,5 см. Главный трофей привезет 13 июля нападающий хоккейного клуба «Металлург» Денис Зернов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Удлинитель с оголенным проводом ударом тока убил пожилую москвичку в подъезде дома

Всех под ружье. Украинским властям предложили забрать в армию женщин

Хоккеист Никита Задоров — в страхах перед Сибирью, в мечтах об интеллекте

Платеж не прошел. Как россиянам защитить себя от проблем с оплатой в Турции

Логистика и заграничные бутылки. Почему в России опять подорожает пиво

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте