Нападающий хоккейного клуба «Металлург» привезет Кубок Гагарина в Балашиху

Нападающий «Металлурга» Денис Зернов в июле привезет главный трофей Континентальной хоккейной лиги в Балашиху. Кубок Гагарина назван в честь первого космонавта Земли.
Автором кубка стал Владимир Майзель, член Союза художников. Кубок весит 19 килограммов. Его сделали из серебра 925 пробы и покрыли позолотой снаружи. На лицевой стороне выгравировали фото Юрия Гагарина в скафандре, а на другой изображен хоккеист. Общая высота кубка — 84,5 см. Главный трофей привезет 13 июля нападающий хоккейного клуба «Металлург» Денис Зернов.