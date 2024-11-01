Нападающий ФК «Котельники» Павел Кирьянов стал лучшим бомбардиром Лиги В-2

По итогам 20 матчей Межмуниципальных соревнований Московской области по футболу, Лиги В-2, нападающий футбольного клуба «Котельники» Павел Кирьянов забил 25 мячей. Благодаря этому он заслуженно получил звание Лучшего бомбардира турнира.

Кирьянов Павел Юрьевич выступает за ФК «Котельники» с 2022 года и одновременно работает тренером-преподавателем по футболу в Спортивной Школе «Котельники». В юношеские годы он развивал свои навыки в системах московского «Динамо» и «Сатурна».

В 2010 году Кирьянов входил в заявку самарских «Крыльев Советов». В 2011 году футболист провел пять матчей в латвийской Высшей лиге за клуб «Юрмала-VV». На профессиональном уровне в России нападающий также выступал за столичную «Нику» и «Питер», а затем долгое время играл за любительскую команду «Люберцы».

Успехи Павла Кирьянова на футбольном поле вдохновляют молодых спортсменов и служат примером целеустремленности и профессионализма.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».