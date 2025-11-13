Налоговые льготы для участников СВО расширили в Подмосковье

В Подмосковье расширили меры поддержки для участников специальной военной операции. В региональный закон о льготном налогообложении внесли поправки, касающиеся транспортного налога. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Теперь льгота распространяется на автомобили с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил, тогда как раньше ограничение составляло 200. При этом, льгота предоставляется только на одно транспортное средство в год.

Кроме того, срок действия налоговой льготы продлили до 1 января 2027 года. В ведомстве отметили, что эти изменения направлены на дополнительную поддержку и укрепление социальных гарантий для участников СВО.