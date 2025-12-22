Налоговые инспекторы провели встречу с представителями гостиничного бизнеса в Одинцове

При поддержке администрации Одинцовского городского округа в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по Московской области состоялось совещание с представителями гостиничного бизнеса, посвященное введению с 1 января 2026 года туристического налога. Участникам встречи рассказали о порядке его исчисления и условиями предоставления льгот.

Мероприятие прошло в формате диалога. На совещании собрались более 40 человек.

Напомним, что согласно утвержденному постановлению Совета депутатов округа от 27 ноября «О туристическом налоге на территории округа», в 2026 году ставка по нему предусмотрена в размере 2%. Затем ежегодно налог будет увеличиваться на 1%. К 2029 году он составит 5%. Туристический налог в полном объеме будет поступать в местный бюджет.

Отметим, что подобные встречи с представителями бизнеса планируют проводить в Одинцовском городском округе регулярно.