Налоговые и неналоговые доходы округов Подмосковья увеличились на 17,2%

За первые шесть месяцев 2025 года в бюджеты округов Подмосковья поступило 156 миллиардов рублей от налогов и других доходов. Это на 17,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщил министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков.

Больше всего доходов принесли налоги на доходы людей и налоги на общий доход. НДФЛ принес 77 миллиардов рублей — на 17,2% больше, чем год назад. Налоги на совокупный доход выросли на 15,8% и составили 37 миллиардов рублей.

Доходы, не связанные с налогами, например, от аренды или продажи имущества, составили 20 миллиардов рублей. Это на 9,8% больше, чем в первой половине 2024 года.

Сильнее всего доходы выросли в Лосино-Петровском, Щелкове, Талдоме, Шаховской и Луховицах.