Налоговая инспекция Серпухова подвела итоги работы за первое полугодие

В первом полугодии 2024 года поступления от основных налогоплательщиков, которых насчитывается 107 организаций, увеличились на 15,3%. Эти компании обеспечивают половину всех поступлений доходов в бюджет, что подчеркивает их значимость для экономической стабильности региона.

В рамках проекта «Чистая среда» сотрудники налоговой инспекции активно работают над предотвращением регистрации фиктивных компаний и фирм-однодневок. В 2024 году из Единого государственного реестра юридических лиц было принудительно исключено более 132 недействующих организаций, что способствует повышению достоверности данных в госреестрах.

Особое внимание уделяется контролю за деятельностью на 10 рынках и торговых площадках, где работают 340 арендаторов. Это помогает обеспечить прозрачность и законность их деятельности.

Также обсуждались возможности сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». Современная версия этого сервиса позволяет пользователям дистанционно выполнять широкий спектр действий и пользоваться преимуществами электронного документооборота. Это делает процесс взаимодействия с налоговыми органами более удобным и доступным для граждан.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».