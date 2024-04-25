Налогообложение для бизнеса предложили усовершенствовать в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 08:31 Налогообложение для бизнеса предложили усовершенствовать в Подмосковье Владимир Головнев предложил улучшить налогообложение для бизнеса Медиасток.рф

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Усовершенствование налогообложения и налогового администрирования обсудили на заседании члены Общественного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Подмосковье. Инициативы бизнес-омбудсмена Владимира Головнева направят на рассмотрение в профильный комитет Мособлдумы.

Участниками заседания стали руководители высших образовательных учреждений, члены предпринимательских, общественных и адвокатских объединений и представители Мособлдумы. Они рассмотрели инициативы, опубликованные в ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимира Головнева за 2023 год.

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Среди озвученных предложений — новые редакции действующих статей налогового кодекса и дополнения, касающиеся принципов установления и взимания налогов и сборов.

Также члены общественного совета обсудили проблемы дробления бизнеса, переходный режим и необходимость комплексного реформирования налогового законодательства.

Все озвученные инициативы поддержали. В ближайшее время их направят в профильный комитет Московской областной Думы для дальнейшего рассмотрения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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