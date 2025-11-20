Налоги жителей Одинцова составят большую часть бюджета округа на 2026 год

В следующем году ожидается, что бюджет Одинцовского округа составит 43,7 миллиарда рублей. При этом основную часть бюджета, а именно 57,7% — 25,2 миллиарда рублей — сформируют налоговые доходы.

Остальные 42,3% — 18,4 миллиарда рублей — будут поступать в виде субсидий и трансфертов из других бюджетов. Эти данные представлили в проекте бюджета, размещенном на сайте администрации округа.

Среди налоговых поступлений наибольшую долю занимает налог на доходы физических лиц, который составит 33,5% — 8,4 миллиарда рублей. Налоги на имущество, земельный налог и налоги на имущество физических и юридических лиц составляют 30,5% — 7,7 миллиарда рублей. Налог на совокупный доход добавит 23,7% — 5,9 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что в этом году в Одинцовском округе открыли 20 новых детских и спортивных игровых зон. Сейчас продолжается строительство двух школ за счет бюджетных средств: нового корпуса Немчиновского лицея в Новоивановском на 950 мест и школы в микрорайоне «Восточный» в Звенигороде, рассчитанной на 1100 мест.