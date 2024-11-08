Наличие парковочных столбиков проверили вблизи детсада № 54 в Балашихе

Депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Светлана Тананова проинспектировала наличие парковочных столбиков у дошкольного учреждения № 54 гимназии № 3 в микрорайоне Сакраменто. Рейд организовали в рамках рабочей поездки с участием жителей округа.

Столбики установили по многочисленным обращениям жителей в рамках партийного проекта «Безопасные дороги». Их поставили для ограничения парковки автомобилей возле входа в детский сад, а также для защиты малышей и обеспечения безопасности движения в этом районе.

Светлана Тананова подчеркнула важность безопасности дорог вблизи образовательных учреждений.

В рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» в Балашихе регулярно проверяют пешеходные переходы, уровень их освещения, наличие ограждений, тротуаров, парковочных карманов и светофоров.

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