Договора на вывоз мусора проверили в торговых точках Солнечногорска

Торговые объекты, расположенные вдоль Крестьянской улицы в Солнечногорске, проверили на наличие договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. У пяти предпринимателей такие договоры отсутствовали.

Мониторинг провели сотрудники администрации муниципалитета и представители регионального оператора «ЭкоПромСервис». Из 20 проинспектированных торговых точек у пяти договоры отсутствовали. Нарушителям вручили уведомления на заключение договора с регоператором. За подобное нарушение грозит крупный штраф.

«Действующим законодательством предусмотрены высокие штрафы за отсутствие договора на вывоз мусора с региональным оператором. Для юридических лиц они составляют 200-250 тысяч рублей. Предприятие должно либо иметь свою площадку для твердых коммунальных отходов, либо быть привязанным к муниципальной площадке, что увеличивает норматив вывоза отходов и дает нам возможность увеличивать количество емкостей для сбора», — отметил представитель регионального оператора «ЭкоПромСервис» Константин Клюшник.

Напомним, заключение договоров между предпринимателями и регоператором необходимо для правильного расчета норматива на вывоз мусора. При отсутствии такого договора муниципальные контейнерные площадки не справляются с количеством отходов.