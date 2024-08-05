Договора на вывоз мусора проверили в торговых точках Солнечногорска

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Торговые объекты, расположенные вдоль Крестьянской улицы в Солнечногорске, проверили на наличие договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. У пяти предпринимателей такие договоры отсутствовали.

Мониторинг провели сотрудники администрации муниципалитета и представители регионального оператора «ЭкоПромСервис». Из 20 проинспектированных торговых точек у пяти договоры отсутствовали. Нарушителям вручили уведомления на заключение договора с регоператором. За подобное нарушение грозит крупный штраф.

«Действующим законодательством предусмотрены высокие штрафы за отсутствие договора на вывоз мусора с региональным оператором. Для юридических лиц они составляют 200-250 тысяч рублей. Предприятие должно либо иметь свою площадку для твердых коммунальных отходов, либо быть привязанным к муниципальной площадке, что увеличивает норматив вывоза отходов и дает нам возможность увеличивать количество емкостей для сбора», — отметил представитель регионального оператора «ЭкоПромСервис» Константин Клюшник.

Напомним, заключение договоров между предпринимателями и регоператором необходимо для правильного расчета норматива на вывоз мусора. При отсутствии такого договора муниципальные контейнерные площадки не справляются с количеством отходов.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
1/2
Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
2/2

Региональный оператор проводит подобные проверки на территории округа регулярно. Мониторят как недавно открывшиеся, так и давно действующие предприятия. Заключенных договоров на вывоз отходов по итогам проверки, как правило, становится больше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Предстоит операция». Брат избитого в Феодосии боксера рассказал о его состоянии

«Ремейк 2008 года». Россиян предупредили о последствиях падения курса биткоина

Детские смерти и полный хаос. Массовые протесты в Британии напомнили о давней проблеме

Кобзари Франкенштейна. Из чего украинские декоммунизаторы создают новых истуканов?

Агрессивное безумие. Как и почему наши дети прикончат нас

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте