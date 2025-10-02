Наклейки с достопримечательностями города появились в кофейне в Раменском

Оригинальный сувенир появился в одной из кофеен Раменского — стикерпаки с узнаваемыми достопримечательностями города. На них изображены бумагопрядильная фабрика, горельефы с пловцами со стены бассейна «Сатурн», мозаики и барельефы исторических зданий.

Стикеры можно наклеить на мобильный телефон, планшет, ноутбук или записную книжку. Это поможет популяризировать Раменское как туристический город. Наклейки — часть проекта, призванного возродить моду на архитектуру советского модернизма. Авторы проекта проводят экскурсии по городам Подмосковья.

«Очень хорошо, что в Подмосковье и Раменском появляются такие инициативы, которые позволяют познакомить жителей с архитектурой и историей родного края», — отметила заведующая Раменским Туристским информационным центром Ольга Бойченко.

Познавательные прогулки по Раменскому проходят и с участием местного музея. Их главная изюминка — возможность посетить помещения старинной ткацкой фабрики, увидеть уникальные мозаики, метлахскую плитку, чугунные лестницы и массивные двери, а также познакомиться с историей фабричного городка.