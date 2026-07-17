Наказы жителей села Алабушево собрали для Народной программы в Солнечногорске

16 июля депутаты окружного совета от партии «Единая Россия» Ирина Донская и Наталья Ульянова встретились с жителями микрорайона Адмиралтейский в селе Алабушево. Они выслушали предложения по развитию села, чтобы включить их в новую редакцию Народной программы.

Жители акцентировали внимание на необходимости модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории. Многие вопросы были связаны с улучшением качества отопления и горячего водоснабжения.

«Целью нашей встречи было обсуждение наказов избирателей для включения их в Народную программу партии „Единая Россия“. Объяснили, для чего проводится эта работа, и предложили написать свои проблемные вопросы и пожелания», — сказал уполномоченный главы по территориальному округу Андревка Дмитрий Воронов.

Такие встречи с жителями городского округа проводят на постоянной основе.