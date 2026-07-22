Наказы жителей для новой Народной программы собрали в Воскресенске

Сторонники партии «Единая Россия» провели встречи с жителями во дворах и общественных пространствах микрорайона Лопатинский. Активисты организовали сбор предложений в новую Народную программу партии.

Сторонники «Единой России» раздавали воскресенцам бланки для заполнения наказов и разъясняли, как можно внести свои инициативы по развитию округа. Жители Лопатинского активно включились в обсуждение. В центре внимания были вопросы модернизации школ и детских садов, благоустройства, ремонта дорог и дворов, работы учреждений здравоохранения и культуры.

«Хорошо, что можно напрямую передать свои предложения. Мы давно хотим, чтобы рядом с детской площадкой сделали спортивный комплекс. Важно, что нас слышат и дают возможность участвовать в принятии решений», — отметила жительница микрорайона Дарья Середина.

Среди сторонников «Единой России» есть жители разных профессий и возрастов, которых объединяют ответственность, патриотизм и желание быть полезными.

«Сторонники „Единой России“ — это команда неравнодушных людей, которые не остаются в стороне, а готовы лично участвовать в развитии Воскресенска и всего Подмосковья. Мы активно работаем с гражданами, помогаем в реализации социальных инициатив и поддерживаем важные проекты», — отметила сторонница партии Татьяна Егорова.

Активисты в Воскресенске не только участвуют в разработке Народной программы, но и задействованы в реализации социальных и спортивных проектов, поддерживают участников спецоперации и их семьи, проводят благотворительные акции.