Наказы для Народной программы собрали на заводе в Солнечногорске

Общественный деятель, волонтер СВО, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин 28 июля посетил завод «Европласт» в Солнечногорске. Он познакомился с трудовым коллективом, расспросил о проблемных вопросах и собрал наказы для включения в «Народную программу 2.0».

Во встрече участвовала председатель муниципального Совета депутатов Марина Веремеенко.

На экскурсии гостям рассказали о значении предприятия для вторичной переработки и применяемых инновационных разработках. Завод внедряет экологически ориентированные технологии. Например, преформы для йогуртов подлежат стопроцентной переработке. Также на предприятии реализовали проект по наращиванию мощностей, чтобы увеличить долю восстановленного сырья до 50 процентов.

«Завод „Европласт“ позиционируется как первая в России компания, которая работает по принципам циркулярной экономики с использованием собственного рециклингового сырья. Его продукция соответствует стандартам Евросоюза для пищевой упаковки. Большинство проектов реализуется совместно с другими крупными компаниями, например, заводом по переработке пластмасс „Пларус“, который также расположен в нашем городском округе», — отметил первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

Александр Зарубин пообщался с рабочими. Они обсудили благоустройство, транспортную доступность, содержание дорог и другие вопросы.

«Самое главное — мы выстроили искренний, честный диалог и услышали друг друга. Надеюсь на дальнейшую совместную работу, и что жители увидят результаты, которые будем показывать в ближайшие пять лет», — сказал Александр Зарубин.

Завод «Европласт» работает с 1997 года. На предприятии трудятся порядка 700 человек.