Накануне отопительного сезона в Химках обновили 250 метров инженерных сетей

В городском округе Химки перед новым осенне-зимним периодом отремонтировали 250 метров инженерных коммуникаций. Специалисты заменили все ветхие участки.

Реконструкцию 77 метров теплосети в скоро завершат у дома № 16 по улице Ленинградской. Сейчас участок готов на 90%. Ежедневно здесь трудятся 10 специалистов и рабочая техника.

Коммунальщики уже разобрали старые тепловые сети и систему горячего водоснабжения и заменили стальные трубы на гибкие из изопрофлекса. Такой материал более долговечный.

Сейчас на участке восстанавливают плодородный слой земли и сеют траву, которая взойдет уже следующей весной. Такую же работу проделали по адресам: улица Ленинградская, дома № 9а, № 10, № 16, а также на пересечении Первомайской и Московской улиц.

«Реконструкция теплосетей в Химках — это важный шаг к обеспечению стабильного и качественного теплоснабжения для жителей города. Современные материалы и профессиональный подход к работам гарантируют, что новые сети будут надежно служить многие годы, обеспечивая комфорт в домах наших жителей», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Всего к зиме в округе подготовили более 240 километров теплосетей, которые снабжают теплом около 1500 многоквартирных домов. Специалисты промыли и опрессовали системы подачи горячей воды, заменили измерительные приборы и проверили работу насосов.

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