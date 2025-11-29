Найденный на мусорке в Кашире плюшевый гусь стал талисманом регоператора

Команда Каширского регионального оператора и подрядной транспортной компании «Эколайф» продолжает активно вывозить отходы на переработку. Только за последнюю неделю специалисты собрали около 150 тысяч кубометров мусора. При этом сотрудники регоператора отмечают, что на контейнерных площадках нередко встречаются самые неожиданные находки. Так, недавно на одном из пунктов сбора ТКО в Кашире они обнаружили большого плюшевого гуся.

Игрушку забрали сотрудники сервисного отдела, вымыли, почистили и решили оставить у себя. Теперь гусь украшает их кабинет и стал своеобразным талисманом.

В компании напоминают жителям, что старые игрушки и текстиль лучше сдавать в специальные контейнеры для переработки, а не выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Передать такие вещи можно и на площадках «Мегабак». Адреса пунктов размещены на сайте Министерства по содержанию территорий и госжилинспекции Московской области.

Напомним, в зону обслуживания Каширского регионального оператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский округ, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.