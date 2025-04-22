Находки поисковиков из Богородского округа легли в основу документального фильма

Премьерный показ документального фильма «Каракурт» прошел в кинотеатре «Иллюзион» в Москве. Фильм в жанре документальной драмы повествует о трагических событиях 1941 года, когда в результате чудовищных преступлений нацистов и их пособников погибло более 700 пациентов психиатрической больницы села Микулино в Московской области.

Зрители смогли увидеть на премьере всю съемочную группу: сценариста, режиссера, композитора и многих других специалистов. Они рассказали о том, как создавалось это произведение.

Основой для этого документального расследования стала поисковая деятельность жителя Богородского округа — руководителя молодежного центра «Юность» Влада Рязанова. Отряд «Патриоты Московии» — единственный в Подмосковье, кто первым взял в разработку тему о мирных жителях региона, которые были замучены в годы войны. Одной из значимых экспедиций стала поездка в поселок Лотошино. Во время раскопок здесь нашли и подняли на поверхность останки замученных мирных жителей. Позже их перезахоронили в Лотошине.

Общее число жертв за период оккупации Московской области составило более 26 тысяч человек. По поручению генерального прокурора Российской Федерации ранее в суд было направлено заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в Московской области. Московский областной суд удовлетворил данное заявление. Установлено, что оккупированные территории и ее жители должны были стать ресурсной базой для нацистской армии.

«Фильм очень эмоциональный, честный и правдивый — зрители по итогу вышли в слезах. И я очень бы хотела, чтобы его смогли показать и школьникам нашего округа, особенно в год 80-летия Великой Победы! Думаю, что вместе с Владиславом Рязановым обязательно проработаем этот вопрос», — рассказала депутат Богородского округа Екатерина Щербакова после просмотра картины.