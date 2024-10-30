Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в Королеве

Сотрудники Королевского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали гражданина, который находился в федеральном розыске. В полночь стражи порядка получили сигнал тревоги из круглосуточного магазина.

На месте выяснилось, что посетитель, находясь в состоянии сильного опьянения, устроил конфликт с сотрудницей, громко крича и не реагируя на просьбы покинуть торговую точку. Росгвардейцы задержали мужчину, который не смог объяснить свое поведение, и доставили его в полицию.

В результате проверки оказалось, что 27-летний житель соседней Республики разыскивался федеральными властями в течение восьми месяцев.