Награждение выпускников-медалистов прошло в Воскресенске

Торжественная церемония чествования медалистов завершилась во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске. Награды школьникам вручил глава городского округа Алексей Малкин.
В этот день отметили выпускников, добившихся выдающихся успехов в учебе. Медалей «За особые успехи в учении» в 2025 году удостоились 152 ученика.
Из них 73 школьника получили медаль первой степени и 79 — второй. Также восемь медалистов набрали максимальный балл на Едином госэкзамене и вошли в число стобалльников.
«Эти достижения — результат упорного труда и таланта наших ребят и девушек. Горжусь, что в нашем округе так много талантливых учеников и прекрасных педагогов! Пусть этот успех станет для всех выпускников отправной точкой к новым высотам и блестящему будущему!» — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.
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