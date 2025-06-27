Награждение выпускников-медалистов прошло в Воскресенске

В этот день отметили выпускников, добившихся выдающихся успехов в учебе. Медалей «За особые успехи в учении» в 2025 году удостоились 152 ученика.

Из них 73 школьника получили медаль первой степени и 79 — второй. Также восемь медалистов набрали максимальный балл на Едином госэкзамене и вошли в число стобалльников.

«Эти достижения — результат упорного труда и таланта наших ребят и девушек. Горжусь, что в нашем округе так много талантливых учеников и прекрасных педагогов! Пусть этот успех станет для всех выпускников отправной точкой к новым высотам и блестящему будущему!» — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.