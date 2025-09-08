Награждение молодогвардейцев прошло в усадьбе «Белая Дача» в Котельниках

Церемонию награждения активистов в усадьбе «Белая Дача» в Котельниках провела руководитель благотворительного фонда «Народное предприятие», муниципальный депутат Мария Репина. Она вручила молодежи грамоты и благодарственные письма от регионального отделения «Молодой гвардии».

Помимо этого, Викторию Котову удостоили благодарности от председателя «Молодой гвардии» Антона Демидова, а Ислама Фицежева — благодарственным письмом от Министерства информационной и молодежной политики Московской области.

Активисты в формате «Диалога на равных» обсудили проведение досуговых мероприятий в городе и в усадьбе за пределами Котельников.

Отметим, встреча прошла в рамках программы «Успех в единстве поколений».

