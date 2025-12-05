Награждение волонтеров ко Дню добровольца России прошло в Сергиевом Посаде

Чествование добровольцев округа провели в Сергиевом Посаде. Им вручили медали и благодарственные письма.

В церемонии поучаствовали председатель окружного Совета депутатов Рита Тихомирова, глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова, депутат Ирина Кормакова, участник СВО Алексей Рогозин и координатор волонтерского движения «101 Добровольный Волонтерский Полк Сергиева Посада».

За помощь участникам спецоперации руководителю молодежного клуба «Атмосфера» Юрию Логинову вручили медаль.

«Наши добровольцы — настоящие герои нашего времени. Их работа не всегда проста, но она невероятно важна. Они — люди, которые делают мир теплее и добрее», — сказала Оксана Ероханова.

Всего в окружном молодежном центре больше 1000 человек. Такое в муниципалитете развиваются движения «Волонтеры Подмосковья», «Волонтеры культуры» и «Волонтеры Победы». Итого — свыше пяти тысяч добровольцев.