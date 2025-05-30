Награждение участников молодежной спартакиады прошло в Лобне

Спартакиада среди допризывной молодежи завершилась в Лобне. Накануне в Дворце творчества «Планета талантов» озвучили имена победителей и призеров.

Участники турниров демонстрировали свои навыки в течение нескольких месяцев. Они выступали в легкой атлетике, гимнастике и военно-прикладном искусстве.

Победителем в личном зачете стал Владимир Куклин. Серебряным призером оказался Михаил Буров, бронзовым — Константин Баранов.

Лучшими в командном зачете оказалась сборная школы № 3. На втором месте здесь оказалась команда школы № 9. На третьем — школы № 6.

Победители и призеры получили фирменные медали и переходящий кубок. Он будет находиться у команды-победителя до следующей спартакиады.

Лучших спортсменов поздравили представители администрации и управления образования Лобни, а также муниципальные депутаты.