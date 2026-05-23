Награждение спортсменов Школьной лиги прошло в Лобне

Соревнования объединили более 600 учеников из 11 школ, которые провели сотни тренировок и более 200 игр. Победителями в футзале стала школа № 4. В волейболе лучшими стали юноши из школы № 8 и девушки из лицея «Авиатика». В баскетболе — юноши из школы № 9 и девушки из школы № 3. В шахматах сильнейшей оказалась школа № 8. Лицей «Авиатика» победил в номинации «Современные танцы». Кубок за лучшую сумму результатов во всех видах программы завоевала команда школы № 9.

Сезон запомнился не только городскими победами, но и успехами на областном уровне. В апреле волейболисты-юноши из школы № 8 завоевали бронзу региональных соревнований, а баскетбольная команда школы № 9 заняла третье место в Подмосковье. Всех отличившихся спортсменов наградили грамотами и памятными призами.