Награждение сотрудников Центра бухучета прошло в Подольске

В городском округе Подольск чествовали сотрудников финансовой сферы. Юбилей Центра бухгалтерского учета стал поводом не только подвести итоги десятилетней работы, но и вручить муниципальные награды тем, кто обеспечивает финансовую стабильность муниципалитета.

Обеспечивать финансовую стабильность муниципалитета — задача не из легких. Вот уже десять лет с этой миссией успешно справляются сотрудники подольского Центра бухгалтерского учета. Юбилей стал поводом не только подвести итоги, но и сказать спасибо тем, кто стоит за сухими цифрами отчетов. Муниципальные награды отличившимся вручил первый замглавы Подольска Владимир Кравцов. Обращаясь к виновницам торжества, Владимир Кравцов пожелал им дальнейших успехов в нелегком труде: «Желаю вам дальнейшего развития, каждой из вас крепкого здоровья, чтобы в семье царил уют и чтобы все-все получалось — и на работе, и дома, и любили вас все».

Среди тех, кого отметили благодарностью — Елена Иванникова. В профессии она уже 18 лет. По словам заместителя начальника 7-го отделения Центра бухгалтерского учета, в работе ее привлекает возможность быть причастной к развитию родного города. «Начинала с истоков города Подольска. С администрации. Что нравится? Нравится четкость, чувство причастности к судьбе своего города, что от тебя зависит развитие твоего города и ты принимаешь в этом участие», — поделилась Елена Иванникова.

Центр бухгалтерского учета сегодня — это огромный объем работы: от расчетов зарплат бюджетникам до контроля за расходованием средств на муниципальные нужды. Но Ольга Казак успешно справляется с этой задачей. Для нее профессия давно стала не просто работой. «Моя профессия — это моя жизнь», — признается заместитель начальника 1-го отделения. В ее обязанности входит составление отчетности для администрации и подведомственных учреждений. Полученная награда стала для Ольги приятной неожиданностью: «Очень неожиданно и приятно, что оценены мои усилия, мой труд, мои навыки рабочие». При этом она отмечает, что успех зависит от слаженности команды: «Коллектив у нас дружный». За каждым отчетом стоит колоссальный труд специалистов. Главные итоги десятилетия — это стабильность и доверие. А награды в честь юбилея станут еще одной страницей в истории успеха финансовой службы Подольска.