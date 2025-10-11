Награждение сотрудников МВД прошло в Подольске
В Подольске в УМВД России наградили отличившихся сотрудников. Затем правоохранители провели оперативное совещание, в ходе которого подвели итоги работы за 9 месяцев 2025 года и отметили положительную динамику по многим показателям.
Среди награжденных — Вера Почивалина. Она 23 года работает следователем в Климовском отделе полиции. Вера со школы мечтала работать в правоохранительных органах. Сейчас она — начальник отдела и мать двоих детей.
«Когда приходишь молодым следователем, конечно, каждое преступление ты пропускаешь через себя, потому что ты молодой следователь, ты очень вникаешь, сочувствуешь всем», — сказала начальник отдела по расследованию преступлений на территории микрорайона Климовск Вера Почивалина.
Награду вручили Юрию Дмитриенко, инспектору-кинологу.
«В лагерях мы показываем детям мастер-классы, что наши питомцы умеют. Естественно, самое большое — это ОГЭ и ЕГЭ, потому что они длятся почти два месяца. 20 лет отработал, заслужил. Благодарю, спасибо этой службе», — добавила инспектор-кинолог ЦКС УМВД России Юрий Дмитриенко.
После торжественной части присутствующие перешли к совещанию, в ходе которого подвели итоги работы за минувшие 9 месяцев. Правоохранители озвучили показатели по возбужденным уголовным делам, зарегистрированным преступлениям, кражам, мошеннической деятельности и другим важным аспектам. Также обозначили новые цели — противодействие незаконной миграции, активизация работы по профилактике правонарушений, реализация кадровой политики и развитие инфраструктуры УМВД.