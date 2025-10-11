Награждение сотрудников МВД прошло в Подольске

В Подольске в УМВД России наградили отличившихся сотрудников. Затем правоохранители провели оперативное совещание, в ходе которого подвели итоги работы за 9 месяцев 2025 года и отметили положительную динамику по многим показателям.

Среди награжденных — Вера Почивалина. Она 23 года работает следователем в Климовском отделе полиции. Вера со школы мечтала работать в правоохранительных органах. Сейчас она — начальник отдела и мать двоих детей.

«Когда приходишь молодым следователем, конечно, каждое преступление ты пропускаешь через себя, потому что ты молодой следователь, ты очень вникаешь, сочувствуешь всем», — сказала начальник отдела по расследованию преступлений на территории микрорайона Климовск Вера Почивалина.