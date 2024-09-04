Награждение призеров городского чемпионата по футболу 8×8 прошло в Чехове

Фото: Unsplash

В городском округе Чехов завершился городской чемпионат по футболу в формате 8×8, который проходил с 16 мая. Торжественная церемония награждения прошла на стадионе «Химик» 28 августа.

Организаторы разделили 26 команд на три лиги по спортивному принципу. В турнире приняли участие не только сборные Чехова, но и спортсмены из Серпухова и Подольска. На протяжении нескольких месяцев они боролись за победу в два круга. Итоги среди второй и третьей групп подвели на стадионе «Химик» 28 августа.

Во второй лиге три призовых места заняли команды из Чехова. «Атом» завоевала золото, «Дружина» стала второй, а команда «Губернский» замкнула тройку лидеров.

На церемонии также определили лучших игроков. Среди вратарей самым результативным признали Александра Левичева из «Дружины». Кирилл Раевский из «Губернского» стал лучшим бомбардиром, Шахром Давлатов из «Классики» — самым молодым спортсменом, Андрей Седов из «Атома» — полезным игроком, а Дмитрия Валиулина из «Атома» определили лучшим игроком турнира.

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