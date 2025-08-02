Награждение предпринимателей ко Дню торговли прошло в Подольске

Ко Дню работников торговли в Подольске наградили отличившихся предпринимателей и коллективы округа. Церемонию организовали в зале администрации муниципалитета.

Заместитель главы Вадим Буров поздравил предпринимателей с профессиональным праздником.

«Торговля — это один из главных двигателей нашей экономики. Ваши сотрудники обеспечивают качество жизни наших жителей», — сказал он.

Предпринимателю Александру Лазебе вручили медаль «За безупречную службу» II степени. Его магазин автозапчастей работает в Подольске больше 20 лет. Александр сотрудничает со многими предприятиями и с разными структурами округа.

«Магазин у нас розничной торговли, автозапчастей. Мультибренд — грузовые, коммерческие, транспортные. С юридическими лицами, со всеми структурами и ЖКХ работаем, с Минобороны, помогаем ребятам на СВО», — сказал Александр Лазеба.