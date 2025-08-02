Награждение предпринимателей ко Дню торговли прошло в Подольске
Ко Дню работников торговли в Подольске наградили отличившихся предпринимателей и коллективы округа. Церемонию организовали в зале администрации муниципалитета.
Заместитель главы Вадим Буров поздравил предпринимателей с профессиональным праздником.
«Торговля — это один из главных двигателей нашей экономики. Ваши сотрудники обеспечивают качество жизни наших жителей», — сказал он.
Предпринимателю Александру Лазебе вручили медаль «За безупречную службу» II степени. Его магазин автозапчастей работает в Подольске больше 20 лет. Александр сотрудничает со многими предприятиями и с разными структурами округа.
«Магазин у нас розничной торговли, автозапчастей. Мультибренд — грузовые, коммерческие, транспортные. С юридическими лицами, со всеми структурами и ЖКХ работаем, с Минобороны, помогаем ребятам на СВО», — сказал Александр Лазеба.
Среди награжденных — владельцы предприятий общепита, в том числе Наталья Михайлова. Ей вручили благодарственное письмо главы округа.
«Очень много предпринимателей в городе появилось. Мы всегда рады всех видеть», — добавила директор сети кафе Наталья Михайлова.
Также благодарственное письмо получила Елена Янай, директор частной сыроварни. На семейном предприятии вручную производят крафтовый сыр. Они используют только натуральное молоко и ингредиенты.
«Выделили таких людей, которые вносят большой вклад развитие нашего города, представляют его в сфере общественного питания, в сфере торговли. Достойно представляют», — сказал начальник управления потребительского рынка в Подольске Александр Акопов.
Всего в Подольске работают более трех с половиной тысяч стационарных объектов розничной торговли, 50 торговых центров и комплексов, а также почти 300 объектов общественного питания.