Награждение победителей всероссийской олимпиады школьников прошло в Коломне

Церемония награждения победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников прошла в картинной галерее «Дом Озерова». Им вручили грамоты, ценные подарки и денежные сертификаты.

В этом учебном году в региональном этапе олимпиады приняли участие 933 школьника, из них стали призерами и победителями 362 человека. Они продемонстрировали глубину знаний и высокий уровень подготовки.

«Вы не просто достигли высоких результатов — вы показали всему Подмосковью, насколько талантливое, целеустремленное и трудолюбивое молодое поколение городского округа Коломна», — обратилась к школьникам на торжественной церемонии заместитель главы Ирина Дмитриева.

Отметим, в государстве разработан комплекс образовательных инициатив. Среди них — национальный проект «Молодежь и дети». Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и направлен на поддержку одаренных молодых людей.

Благоприятные условия для молодежи создают в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев поддерживает образовательные системы, в которых ученики показывают свои лучшие стороны.