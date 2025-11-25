Награждение победителей конкурса «Народный доктор» прошло в Раменском округе

Заслуженные призы врачам вручил глава Раменского округа Эдуард Малышев. Он поздравил медиков с победой и поблагодарил за работу.

Онлайн-голосование на портале «Добродел» по выбору «Народного доктора Московской области» завершилось 6 ноября. Каждый желающий мог выбрать лучшего, по его мнению, специалиста. Эта инициатива позволила жителям лично выразить признательность медикам за их труд.

Среди сотрудников Раменской больницы наибольшее количество голосов набрали специалисты, чью работу оценили высоко. Первое место заняла заведующая Удельнинской поликлиникой Анна Конченкова, второе — врач-педиатр отделения Раменской больницы Екатерина Николаева, третье — врач-терапевт Речицкой поликлиники Людмила Согомонян.

«Мы продолжим поддерживать наших специалистов и развивать здравоохранение в округе, чтобы каждый житель мог получать качественную и доступную медицинскую помощь», — сообщил глава Раменского округа Эдуард Малышев.