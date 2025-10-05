Награждение педагогов ко Дню учителя прошло в школе искусств во Фрязине

В рамках торжественного мероприятия чествовали молодых учителей и ветеранов труда. Обращаясь к педагогам, глава округа Дмитрий Воробьев поблагодарил их за преданность профессии и заботу о детях.

«Вы тот пласт социальной культуры, который зарождает в это общество все самое лучшее. Вы вкладываетесь в подрастающее поколение. Я неоднократно говорил, что завтра Фрязино будет таким, каким мы его с вами воспитаем. И здесь ваша огромная роль», — сказал глава Дмитрий Воробьев.

Школы городского округа Фрязино заняли седьмое место среди образовательных учреждений Подмосковья, входящих в зеленую зону. По словам главы Дмитрия Воробьева, это заслуженный итог кропотливой работы управления образования, педагогических коллективов и учащихся.