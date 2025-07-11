Награждение лучших выпускников прошло в Коломне

Максимальное количество баллов на Едином госэкзамене в этом году получил 21 школьник в Коломне. Накануне их наградили на торжественном мероприятии.

Высший результат ребята показали по обществознанию и физике, английскому и русскому языкам, химии и литературе. С таким успехом их поздравил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

«Это первая ваша взрослая победа на большом жизненном пути. В Подмосковье благодаря команде губернатора Андрея Воробьева созданы все условия для того, чтобы учиться, развиваться профессионально, заниматься любимым делом и жить в одном из самых динамично развивающихся регионов страны. Помните, что именно вы продолжатели славных традиций наших предков, и именно на вас лежит ответственность за будущее не только Подмосковья, но и всей России», — сказал Александр Гречищев.

В этом году отличились выпускники гимназий № 9, № 2, № 8, школ № 15, № 3, № 14, № 17, № 12 и Пановской школы.