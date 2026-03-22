Награждение лучших работников ЖКХ прошло в Можайске
В Можайске 20 марта прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Награды получили сотрудники, обеспечивающие тепло, свет и чистоту в домах.
С приветственным словом к собравшимся обратились заместитель главы округа Евгений Майборода, председатель Совета депутатов Василий Овчинников и депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова.
Почетные грамоты Министерства энергетики Российской Федерации вручили мастеру газовой службы Валерию Орлову и главному энергетику АО «Мособлтепло» Виктору Пащенко. Почетной грамотой Министерства энергетики Московской области отметили мастера участка котельных Елену Членову. Благодарственные письма Министерства ЖКХ Московской области получили оператор очистных сооружений Елена Корзинова и лаборант Любовь Миронова.
Председатель Координационного совета профсоюзов округа Тамара Луговцова вручила отличившимся сотрудникам золотой и серебряный знаки «За личный вклад в Профсоюз».
Заместитель генерального директора АО «Мособлтепло» Александр Гринев вручил дипломы детям сотрудников — участникам конкурса рисунка «Мои родители работают в ЖКХ». Награждение прошло в рамках праздничного мероприятия.
Торжественную часть продолжила концертная программа с участием солистов и коллективов Можайского культурно-досугового центра.