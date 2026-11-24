Сотрудники музеев, библиотек и школ искусств встретились в малом зале Дворца культуры «Сатурн». Церемония прошла в начале творческого сезона, когда специалисты подводили итоги юбилейного года.

Прошедший творческий год в муниципалитете был наполнен концертами, выставками и интерактивными программами. Раменское отмечало вековой юбилей со дня образования, к которому специалисты приурочили более 100 различных мероприятий. Работники культуры охватили каждый уголок округа и организовали праздники для жителей. За свою работу десятки профессионалов получили почетные награды.

«На сегодняшний день профсоюз работников культуры Раменского муниципального округа — это самая большая организация в области. 1112 человек. Это 10 процентов от всех профсоюзов работников культуры Подмосковья», — отметила председатель Раменской территориальной организации профсоюза работников культуры Ольга Егорова.