Награждение ко Дню ветеранов боевых действий прошло в Балашихе

В учебном центре специальной подготовки «Витязь» городского округа Балашиха прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий. Глава округа Сергей Юров поздравил военнослужащих и ветеранов, отметив их вклад в защиту интересов страны.

Мероприятие посетил Герой России, почетный житель Московской области и ветеран боевых действий Сергей Лысюк, который ранее командовал отрядом «Витязь». Сегодня он возглавляет «Братство краповых беретов Витязь» и Совет ветеранов Балашихи.

«День ветеранов боевых действий стал особенно значимым в условиях специальной военной операции. Мы продолжаем традицию награждения тех, кто не был отмечен в свое время за выполнение боевых задач. Это важный день для всех нас», — подчеркнул Сергей Лысюк.

В ходе торжества военнослужащие и ветераны центра получили награды, включая медали, учрежденные Ассоциацией ветеранов боевых действий «Витязь».