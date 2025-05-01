Награждение ко Дню труда прошло в Чехове

В Чехове наградили лучших сотрудников в различных областях. Мероприятие приурочили ко Дню труда, который отмечают в России 1 мая.

Цветы и грамоты вручили сотрудникам, которые на протяжении нескольких лет успешно выполняют свою работу и становятся лучшими. Их поздравил глава округа Михаил Собакин.

«У нас очень много значимых выдающихся людей — учителя, спортсмены, станочники, водители автобусов, дворники, которые ежедневно убирают дворы, чтобы нам было комфортнее», — добавил он.

Награждение прошло в преддверии 1 Мая. Среди лучших — Галина Сальников. Она более 20 лет заведует школьной библиотекой.

«Так получилось в жизни у меня, что сначала я работала по другой должности, потом получила образование дополнительное и стала работать заведующей библиотекой. Очень приятно, когда твой труд оценивают и тебя замечают. Это очень приятно и мне, и моим близким, и моим коллегам», — сказала заведующая библиотекой школы № 9 Галина Сальникова.

С каждым годом количество профессионалов растет. В округе появляются новые рабочие места и меры поддержки. Развитие Чехова — дополнительный стимул для опытных специалистов и молодежи.