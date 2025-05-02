Награждение ко Дню пожарной охраны прошло в Чехове

В Чехове наградили лучших сотрудников пожарных частей № 79, 274 и 311, а также личный состав «ЧеховСпас». Им вручили грамоты, удостоверения и медали. Также отметили двух школьниц, которые в апреле обнаружили пропавшего мужчину — Валентина Буткача.

День пожарной охраны России отмечается ежегодно 30 апреля.

«Вы боретесь со стихией, которую не просчитать. Вы боретесь и выходите победителями», — сказал заместитель главы Вадим Шевырев.

Сотрудникам пожарных частей вручили благодарственные письма, грамоты, удостоверения и медали. Также отметили представителей аварийно-спасательной группы «ЧеховСпас».

«Личный состав награждали за особые достижения в службе, за то, что отличались в работе, при проведении аварийно-спасательных мероприятий», — сказал начальник Чеховского местного пожарно-спасательного гарнизона Денис Пырхов.