Награждение ко Дню пожарной охраны прошло в Чехове
В Чехове наградили лучших сотрудников пожарных частей № 79, 274 и 311, а также личный состав «ЧеховСпас». Им вручили грамоты, удостоверения и медали. Также отметили двух школьниц, которые в апреле обнаружили пропавшего мужчину — Валентина Буткача.
День пожарной охраны России отмечается ежегодно 30 апреля.
«Вы боретесь со стихией, которую не просчитать. Вы боретесь и выходите победителями», — сказал заместитель главы Вадим Шевырев.
Сотрудникам пожарных частей вручили благодарственные письма, грамоты, удостоверения и медали. Также отметили представителей аварийно-спасательной группы «ЧеховСпас».
«Личный состав награждали за особые достижения в службе, за то, что отличались в работе, при проведении аварийно-спасательных мероприятий», — сказал начальник Чеховского местного пожарно-спасательного гарнизона Денис Пырхов.
За проявленную бдительность двум школьницам вручили благодарственные письма. Они обнаружили пропавшего мужчину в парке района Губернский и вовремя сообщили об этом в 112.
Таких историй в округе немало. Своим примером спасатели показывают подрастающему поколению, каким должен быть достойный гражданин.