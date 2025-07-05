Награждение ко Дню Госавтоинспекции прошло в Чехове

День Госавтоинспекции отмечается в России ежегодно 3 июля. В честь праздника награждение прошло в муниципальном округе Чехов.

Первые службы дорожной полиции появились в 1936 году, а теперь сотрудники Госавтоинспекции стоят на страже порядка.

«Ваш труд очень важен на благо наших жителей. Благодаря вашим стараниям они останутся в безопасности, самое важное — дорожное движение будет организовано в соответствии с установленным законодательством», — сказал Михаил Собакин.

В честь праздника представители администрации вручили благодарственные и почетные грамоты сотрудникам ГАИ.

«Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и взаимопонимания между вами и участниками дорожного движения», — сказал председатель Совета ветеранов ОМВД России в Чехове Иван Обидин.

Именно их ежедневный труд сохраняет жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.