Награждение к 80-летию атомной промышленности прошло в Подольске

В Подольске наградили пятерых заслуженных ветеранов атомной отрасли из ОКБ «Гидропресс». Им вручили юбилейную медаль «80 лет атомной отрасли России».

«Я отработала в отделе кадров, а потом меня пригласили в Совет ветеранов. Я была такая счастливая, честно вам говорю, просто летела на крыльях. И эта работа, она меня захватила. Я еще веду культурно-массовый сектор. Люди счастливые, очень довольные», — поделилась заслуженный ветеран атомной отрасли Светлана Крысенкова.

Неоценимый вклад в деятельность ОКБ «Гидропресс» внесла и заслуженный ветеран атомной отрасли Раиса Кекало. Несмотря на почтенный возраст, 90 лет, Раиса Николаевна продолжает работать в Совете ветеранов ОКБ «Гидропресс».

«После ухода на пенсию в 1996 году Александр Матвеевич предложил мне поработать в Совете ветеранов, и с тех пор мой профиль в Совете ветеранов — поздравлять ветеранов наших с днем рождения», — сказал заслуженный ветеран атомной отрасли Раиса Кекало.

На сцене также выступили почетные гости. Они пожелали укреплять потенциал атомной отрасли и новых достижений на благо нашей Родины. Завершилось мероприятие концертом мастеров искусств в рамках культурно-просветительской программы «Экология души».