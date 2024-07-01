Награждение активистов прошло на молодежном фестивале в Воскресенске

Фото: Администрация г.о. Воскресенск

День молодежи отметили в Воскресенске на набережной реки Москвы. Там прошел молодежный фестиваль с мастер-классами и награждением активистов округа. Соорганизаторами праздника стали представители партии «Единая Россия».

Мероприятие прошло при поддержке администрации Воскресенска и филиала «ВМУ» компании «Уралхим» в рамках проекта партии «Единая Россия» — «Крепкая семья».

Гости фестиваля участвовали в спортивных и познавательных состязаниях. Активности подготовили представители организаций округа. На фестивале работали тематические площадки. Здесь прошли мастер-классы в поддержку участников специальной военной операции. Гости плели маскировочные сети и писали письма нашим бойцам. Также на площадке разместился пункт приема гуманитарной помощи.

Глава Воскресенска Алексей Малкин и председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко наградили волонтеров и молодогвардейцев благодарственными письмами.

Пресс-служба администрации Воскресенска
Фото: Пресс-служба администрации Воскресенска
1/2
Пресс-служба администрации Воскресенска
Фото: Пресс-служба администрации Воскресенска
2/2

«Эмоции в этот день буквально волной накрыли всю набережную. В каждом уголке гости находили для себя что-то интересное и увлекательное. От всей души поздравляю всех с праздником! Радуйтесь жизни, цените каждое ее мгновение, вдохновляйтесь, творите и реализуйтесь. Открывайте новые горизонты, больше путешествуйте и познавайте мир. Удачи вам, позитива и энергии. За вашим поколением — будущее нашей страны», — сказал глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Особое внимание юных гостей привлекла пожарная машина, выставленная на площадке. Пожарные рассказали о принципах ее работы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автоинспекция Подмосковья назвала самые частые причины ДТП

Убить ради 500 рублей. Житель Иркутской области умер после отказа платить за шлагбаум

Льготная ипотека в России — все. Что будет с рынком?

Трамп подготовил месть преследовавшим его чиновникам после переизбрания

Тайна Тунгусского метеорита. Последствия ощутил весь мир

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте