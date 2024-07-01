Награждение активистов прошло на молодежном фестивале в Воскресенске

День молодежи отметили в Воскресенске на набережной реки Москвы. Там прошел молодежный фестиваль с мастер-классами и награждением активистов округа. Соорганизаторами праздника стали представители партии «Единая Россия».

Гости фестиваля участвовали в спортивных и познавательных состязаниях. Активности подготовили представители организаций округа. На фестивале работали тематические площадки. Здесь прошли мастер-классы в поддержку участников специальной военной операции. Гости плели маскировочные сети и писали письма нашим бойцам. Также на площадке разместился пункт приема гуманитарной помощи.

«Эмоции в этот день буквально волной накрыли всю набережную. В каждом уголке гости находили для себя что-то интересное и увлекательное. От всей души поздравляю всех с праздником! Радуйтесь жизни, цените каждое ее мгновение, вдохновляйтесь, творите и реализуйтесь. Открывайте новые горизонты, больше путешествуйте и познавайте мир. Удачи вам, позитива и энергии. За вашим поколением — будущее нашей страны», — сказал глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Особое внимание юных гостей привлекла пожарная машина, выставленная на площадке. Пожарные рассказали о принципах ее работы.

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