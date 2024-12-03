Награды за героизм вручили юным жителям Подмосковья в музее «Зоя»
День юного героя Московской области отметили в музейном комплексе «Зоя» в Рузском округе. На празднике наградили ребят, которые проявили мужество и смелость в течение года. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Юных героев чествуют в Подмосковье 29 ноября — именно в этот день в 1941 году трагически погибла юная комсомолка Зоя Космодемьянская, схваченная при выполнении боевого задания. В этот же день казнили боевую подругу Зои Веру Волошину.
Для школьников, принявших участие в мероприятии, провели экскурсии по музею «Зоя». Ребята возложили цветы к месту гибели Космодемьянской.
В зале «Рассвет» прошла церемония награждения юных героев. Благодарности «Единой России» и медали «Юного героя» вручили Варваре и Григорию Толкушкиным, Никите Иванову, Исламу Халилову, Артему Донскову, Ивану Борисову, Кириллу Петухову, Никите Казак, Ивану Свирину, Дмитрию Шнякину, Роману Вдовину, Андрею Михайличенко, Артёму Кузнецову, Гордею Сизову и другим.
Среди награждаемых была также и семилетняя жительница деревни Поздняково Можайского округа Варвара Пшеницина. Осенью прошлого года она увидела как под лед провалился рыбак и быстро сообщила об этом маме. Мужчине успели помочь.