Награды за героизм вручили юным жителям Подмосковья в музее «Зоя»

День юного героя Московской области отметили в музейном комплексе «Зоя» в Рузском округе. На празднике наградили ребят, которые проявили мужество и смелость в течение года. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Юных героев чествуют в Подмосковье 29 ноября — именно в этот день в 1941 году трагически погибла юная комсомолка Зоя Космодемьянская, схваченная при выполнении боевого задания. В этот же день казнили боевую подругу Зои Веру Волошину.

Для школьников, принявших участие в мероприятии, провели экскурсии по музею «Зоя». Ребята возложили цветы к месту гибели Космодемьянской.