Награды за героизм вручили юным жителям Подмосковья в музее «Зоя»

Фото: Музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской посвященный контрнаступлению советских войск в битве

День юного героя Московской области отметили в музейном комплексе «Зоя» в Рузском округе. На празднике наградили ребят, которые проявили мужество и смелость в течение года. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Юных героев чествуют в Подмосковье 29 ноября — именно в этот день в 1941 году трагически погибла юная комсомолка Зоя Космодемьянская, схваченная при выполнении боевого задания. В этот же день казнили боевую подругу Зои Веру Волошину.

Для школьников, принявших участие в мероприятии, провели экскурсии по музею «Зоя». Ребята возложили цветы к месту гибели Космодемьянской.

Фото: Музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской посвященный контрнаступлению советских войск в битве
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Фото: Музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской посвященный контрнаступлению советских войск в битве
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Фото: Музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской посвященный контрнаступлению советских войск в битве
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В зале «Рассвет» прошла церемония награждения юных героев. Благодарности «Единой России» и медали «Юного героя» вручили Варваре и Григорию Толкушкиным, Никите Иванову, Исламу Халилову, Артему Донскову, Ивану Борисову, Кириллу Петухову, Никите Казак, Ивану Свирину, Дмитрию Шнякину, Роману Вдовину, Андрею Михайличенко, Артёму Кузнецову, Гордею Сизову и другим.

Среди награждаемых была также и семилетняя жительница деревни Поздняково Можайского округа Варвара Пшеницина. Осенью прошлого года она увидела как под лед провалился рыбак и быстро сообщила об этом маме. Мужчине успели помочь.

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