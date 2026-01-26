Награды Кубка Восточного Подмосковья по плаванию взяли спортсмены из Серпухова

Серпуховская спортивная школа «Звезда» триумфально выступила на первом этапе традиционного открытого Кубка городов Восточного Подмосковья по плаванию, проходившем в Электростали. Команда из 50 спортсменов завоевала в общей сложности 47 медалей, 12 из которых — высшего достоинства, что стало одним из лучших результатов среди 44 команд-участниц.

Соревнования собрали рекордное количество участников — 605 пловцов из шести регионов России, включая Москву, Подмосковье, Владимирскую, Смоленскую, Рязанскую и Тульскую области. Выступление серпуховичей продемонстрировало не только отличную физическую подготовку атлетов, но и высокий профессионализм тренерского состава школы.

Помимо 12 золотых наград, пловцы «Звезды» взяли множество серебряных и бронзовых медалей в различных дисциплинах и возрастных категориях. Этот успех стал закономерным итогом системной работы всего коллектива — от руководства и наставников до родителей, поддерживающих юных спортсменов.

Победа на столь представительном турнире укрепляет позиции серпуховского плавания на региональной спортивной карте.