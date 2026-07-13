Награды ко Дню работника промышленности Подмосковья вручили в Воскресенске

Двум сотрудникам филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“» в городе Воскресенске присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Московской области». Соответствующие награды Министерства инвестиций, промышленности и науки региона вручены старшему мастеру по ремонту электрооборудования Владимиру Лакомову и заместителю начальника цеха аммофоса № 2 Тимуру Смирнову.

Высокое звание стало признанием многолетнего опыта, значительного вклада в развитие производства, повышения его эффективности и подготовки новых кадров. Владимир Лакомов — старший мастер по ремонту электрооборудования цеха контактной серной кислоты — посвятил предприятию более 40 лет. Он активно участвовал в модернизации сернокислотного производства и воспитал не одно поколение специалистов.

Тимур Смирнов — заместитель начальника цеха аммофоса № 2 — начал свою карьеру на предприятии в 2013 году аппаратчиком сушки. За время работы он освоил производство новых марок удобрений, участвовал в проектах по повышению производительности цеха.

Директор филиала «ВМУ» Владимир Шведиков отметил, что отечественная промышленность держится на профессионалах, которые отвечают за результат и качественно выполняют свою работу. Он подчеркнул, что награды, которыми отмечены сотрудники, являются не только личным достижением, но и признанием значимого вклада в общее дело, и поблагодарил награжденных за преданность делу и высокий профессионализм.