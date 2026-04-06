Награды и звания вручили спортсменам в Одинцове

В Доме культуры «Лунево» 4 апреля прошла церемония вручения спортивных званий по шахбоксу. Удостоверения мастера спорта международного класса и кандидата в мастера спорта получили спортсмены, показавшие высокие результаты на всероссийских стартах.

Церемония объединила участников и тренеров, а также тех, кто поддерживает развитие шахбокса в регионе. Спортсменам вручили не только удостоверения, но и благодарственные письма за успешные выступления на соревнованиях.

С 12 по 15 марта в Одинцовском округе прошли чемпионат и первенство Федерации шахбокса России. В турнирах участвовали сборные из 36 регионов страны. Представители секции «Бокс» спортивной школы «Лунево» выступали за команду Московской области и заняли призовые места, включая золотые награды.

Лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов отметил значимость достижений спортсменов.

«Спорт формирует характер и учит добиваться цели. Мы видим, каких результатов добиваются наши ребята, и будем продолжать их поддерживать», — сказал он.

Церемония прошла в дружелюбной атмосфере. Участники отмечали успехи коллег и делились планами на будущие старты. Шахбокс сочетает интеллектуальную и силовую борьбу: поединки включают раунды шахматной партии и боксерские бои на ринге.