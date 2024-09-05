Награду за заслуги перед городом передали для МФЦ в Котельниках

Фото: Администрация г.о. Котельники

Руководитель МФЦ Котельников Евгений Журавлев получил награду за большой вклад в социально-экономическое развитие округа. Ему вручили знак отличия «За заслуги перед городом Котельники».

В МФЦ Котельников жители могут зарегистрировать и получит паспорт, получить социальные и земельные услуги, записать к врачам, зачислить детей в школы и сады, а также получить другие услуги.

«Моя награда является наградой всего коллектива МФЦ. Ведь от профессионализма сотрудников МФЦ зависит качество жизни граждан. Сложно недооценить важность многофункциональных центров в жизни жителей города», — отметил руководитель центра.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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