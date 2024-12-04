Школьнику из Одинцова вручили награду за спасение утопающего

В музейном комплексе «Зоя» в Рузском округе отметили День юного героя Московской области. На празднике наградили детей, которые проявили мужество и отвагу в течение года.

Один из награжденных — школьник из Одинцова Роман Вдовин. Во время семейного отдыха на Днепре мама Романа увидела с берега, как один из отдыхающих резко ушел под воду. Вместе с отцом парень сразу бросился на помощь: по очереди ныряли и осматривали дно, пока школьник не нашел пострадавшего на дне и не вытащил его на поверхность. На берегу мужчине оказали экстренную помощь.

В такой сложной ситуации Роман долго не раздумывал, действовал решительно и отважно. Его поступок не остался без внимания: в августе глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил юноше благодарственное письмо и подарок. Теперь у Романа есть еще одна награда — благодарность Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» и медаль «Юного героя».

Помимо церемонии награждения, для ребят организовали экскурсии по музею и возложение цветов к мемориалу «Место гибели Зои Космодемьянской».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».